2018-09-22T11:53:33+03:00
Общество

Байкеры закрывают мотосезон в Твери

В программе – традиционный мотопробег, концерт и выставка
Виктория ЖУКОВА
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В программе – традиционный мотопробег, концерт и выставкаВ программе – традиционный мотопробег, концерт и выставкаФото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 22 сентября, в Твери состоится общегородское закрытие мотосезона. Мотолюбители традиционно собираются на улице Псковской (на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе). На 12:30 запланирован старт, после чего байкеры двинутся огромной колонной через весь город.

Проедут мотоциклисты по Волоколамскому проспекту, по улице Советской и по Тверскому проспекту, а потом по Новому мосту. После этого они повернут на Восточный мост и доедут до площадки у торгового центра РИО. Там в 14:00 состоится праздничная программа.

Гостей ждет выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, а также выступление рок-группы "Декабрь".

Напомним, что открытие мотосезона в Твери прошло в конце апреля.

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