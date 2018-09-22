2018-09-22T10:46:51+03:00
Общество

Фестиваль хоров состоится на Театральной площади в Твери

Вход свободный
Виктория ЖУКОВА
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На фестиваль приглашаются все желающиеНа фестиваль приглашаются все желающиеФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери пройдет фестиваль хоров «Поющая земля Тверская». Участие в нем примут лучшие академические и народные хоровые коллективы Тверского региона. Концерт состоится под открытым небом в 12:00 на Театральной площади.

Среди участников фестиваля коллективы разных возрастов и творческих направлений. Перед гостями выступят: коллектив хоровой школы мальчиков (Конаково), детский театр песни (Осташков), ансамбль песни и танца «Русская песня» (Торжок), народный академический хор (Кимры), детской, академический и народный хор музыкального колледжа имени Мусоргского (Тверь).

Также в гала-концерте примет участие Губернаторский камерный хор «Русский партес». А в финале концерта запланировано выступление большого сводного хора.

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