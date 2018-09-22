2018-09-22T08:42:46+03:00
Общество

Более 10 тысяч жителей Тверской области приняли участие во Всемирном дне чистоты

Тверь убирали 800 добровольцев
Виктория ЖУКОВА
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Субботники прошли на 24 территориях Фото: администрация ТвериСубботники прошли на 24 территориях Фото: администрация Твери
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В Твери подвели итоги Всемирного дня чистоты. В областном центре собрали 1500 мешков мусора и еще 300 мешков сдали на переработку. Субботники прошли на 24 территориях. Участие в них приняли более 800 добровольцев.

В Тверской области в акции приняло участие ещё около 1700 добровольцев, 6250 школьников и 1560 студентов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, Верхневолжье заняло третье место по показателям в день акции. Первое место у Крыма (1144 мешков), а второе у Тамбовской области (173). Также Тверская область попала в пятерку лидеров по показателю раздельного сбора отходов.

Всего в акции приняли участие 228 тысяч россиян из 300 городов.

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