Проверку прошли автобусы, которые будут ездить по 205 маршруту в Твери

21 Сент. 18:45 2018-09-21T18:45:32+03:00

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В Твери комиссия проверила автобусы, на которых будет осуществляться перевозка пассажиров по 205 маршруту.

Ранее администрация города расторгла контракт на осуществление перевозок с предыдущей транспортной компанией из-за несоблюдения условий договора со стороны предпринимателя. В частности, перевозчик выпускал в город автобусы, которые не соответствуют требованиям, оговорённым в контакте.

Также водители ездили без маршрутных карт.

Как сообщает управление информации администрации Твери, временным перевозчиком на маршрут назначена компания с наиболее новыми и технически оснащёнными машинами – «СВТК«.

Проверку прошли 27 машин этой организации. Почти все автобусы 2018 года выпуска, оснащены системами видеофиксации внутри и снаружи и отвечают всем требованиям безопасности дорожного движения.

Компания получа временное свидетельство на осуществление перевозок на 180 дней. За это время администрация определит перевозчика на маршрут на ближайшие пять лет. Уже началась подготовка конкурсной документации.