Пожилые люди осваивают уличные тренажеры и сдают нормативы ГТО под Тверью

21 Сент. 18:03 2018-09-21T18:03:45+03:00

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Под Тверью в поселке Заволжский прошел физкультурно-оздоровительный фестиваль «Здоровые и активные». Участвовали в нем люди пожилого возраста, которые ведут активный образ жизни и много путешествуют. Они полгода будут заниматься физкультурой на открытой спортивной площадке и пройдут консультации специалистов по вопросам здорового образа жизни и сдача нормативов ГТО.

Все участники приняли участие в разминке-зарядке со школьниками, после которой началось занятие на уличных тренажерах со студентами-медиками. Также для пенсионеров был организован урок скандинавской ходьбы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пожилые люди смогли пообщаться друг с другом за чашкой чая и поделиться спортивными достижениями. Например, 77-летняя велосипедистка из Юлия Михайлюк рассказала, как преодолела путь до Сахалина и обратно.

Фестиваль реализован в рамках социального проекта «Радость жизни: workout для пожилых!».