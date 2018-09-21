Памятник генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко установят в Твери

21 Сент. 19:29 2018-09-24T14:02:07+03:00

Бронзовый бюст поставят рядом с усыпальницей супругов Гурко

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В Твери установят памятник генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко. Бронзовый бюст был отлит в мастерской тверского скульптора Ирины Макаровой.

Планируется, что находиться памятник будет рядом с усыпальницей супругов Гурко, на территории храма преподобного Иосифа Волоцкого. Ведь именно в своем имении в Сахарово легендарный генерал-фельдмаршал прожил последние годы жизни.

С инициативой создания памятника выступил отец Геннадий, настоятель храма Иосифа Волоцкого.

Торжественное открытие памятника пройдет 31 октября.