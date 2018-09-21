2018-09-21T16:53:13+03:00
Общество

Краткосрочные перекрытия движения вводятся на трассе М-10 под Тверью

Идут ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Ограничение вводится у деревни ВоскресенскоеОграничение вводится у деревни Воскресенское
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В Тверской области на М-10 будет ограничено движение транспорта. Перекрытие связано с проведением работ по монтажу балок пролетных строений эстакады над автомобильной дорогой Москва - Санкт-Петербург в рамках строительства скоростной автомагистрали М-11.

С 24 по 27 сентября на 141 и 142 километрах у деревни Воскресенское в Калининском районе будут вводиться краткосрочные остановки. Всего перекрытий ожидается шесть, все они не превысят 25 минут. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Россия».

Водителям следует учесть краткосрочные перекрытия при организации поездок.

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