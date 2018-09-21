Рецидивист похитил бытовую технику из дачного дома в Тверской области

21 Сент. 15:43 2018-09-21T15:43:00+03:00

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В Твери к сотрудникам полиции обратился 69-летний мужчина. Из его дачного дома похитили бытовую технику на сумму более 22 тысяч рублей. В дом вор проник через окно на втором этаже.

Полицейские на месте происшествия обследовали прилегающую территорию и опросили свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 39-летний житель деревни Малыгино.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские проверяют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.