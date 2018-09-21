Рецидивист похитил бытовую технику из дачного дома в Тверской области
В Твери к сотрудникам полиции обратился 69-летний мужчина. Из его дачного дома похитили бытовую технику на сумму более 22 тысяч рублей. В дом вор проник через окно на втором этаже.
Полицейские на месте происшествия обследовали прилегающую территорию и опросили свидетелей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 39-летний житель деревни Малыгино.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские проверяют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.