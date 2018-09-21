2018-09-21T15:03:05+03:00
Общество

Основатель центра спасения медведей Валентин Пажетнов и его супруга признаны «Золотой семьёй России»

Их выбирали из 329 претендентов
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Валентин Пажетнов и его супруга признаны «Золотой семьёй России» Фото: Биостанция чистый лесВалентин Пажетнов и его супруга признаны «Золотой семьёй России» Фото: Биостанция чистый лес
Изменить размер текста:

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года», на котором Валентин Сергеевич Пажетнов и его супруга Светлана Ивановна стали победителями в номинации «Золотая семья России». Ранее они одержали победу в этой номинации в рамках регионального этапа конкурса. Кроме Пажетновых наградят еще 15 семей.

Их выбирали из 329 претендентов, которые победили в региональных этапах.

Номинации: «Многодетная семья» – 15 семей; «Молодая семья» – 19 семей; «Сельская семья» – 17 семей; «Золотая семья России» – 16 семей; «Семья – хранитель традиций» – 18 семей.

Награждение семей пройдет 21-23 ноября 2018 года в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос».

Заслуженному экологу России, доктору биологических наук Валентину Пажетнову 81 год. В 1985 году в Торопецком районе он основал биостанцию «Чистый лес», где он проводит реабилитацию медвежат-сирот. Сейчас Центром спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных (IFAW) руководит его сын Сергей.

В центре были спасены, выращены и отпущены на свободу более 200 медвежат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области