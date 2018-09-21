Основатель центра спасения медведей Валентин Пажетнов и его супруга признаны «Золотой семьёй России»

21 Сент. 15:03 2018-09-21T15:03:05+03:00

Валентин Пажетнов и его супруга признаны «Золотой семьёй России» Фото: Биостанция чистый лес

Их выбирали из 329 претендентов

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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года», на котором Валентин Сергеевич Пажетнов и его супруга Светлана Ивановна стали победителями в номинации «Золотая семья России». Ранее они одержали победу в этой номинации в рамках регионального этапа конкурса. Кроме Пажетновых наградят еще 15 семей.

Их выбирали из 329 претендентов, которые победили в региональных этапах.

Номинации: «Многодетная семья» – 15 семей; «Молодая семья» – 19 семей; «Сельская семья» – 17 семей; «Золотая семья России» – 16 семей; «Семья – хранитель традиций» – 18 семей.

Награждение семей пройдет 21-23 ноября 2018 года в Москве, в концертном зале гостиницы «Космос».

Заслуженному экологу России, доктору биологических наук Валентину Пажетнову 81 год. В 1985 году в Торопецком районе он основал биостанцию «Чистый лес», где он проводит реабилитацию медвежат-сирот. Сейчас Центром спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных (IFAW) руководит его сын Сергей.

В центре были спасены, выращены и отпущены на свободу более 200 медвежат.