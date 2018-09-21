Создатель мультфильмов "Ёжик в тумане" Юрий Норштейн проведёт открытую встречу в Твери

21 Сент. 14:38 2018-09-21T14:39:17+03:00

Можно будет задать ему вопросы и получить автограф

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Сегодня, 21 сентября, в 18:00 в книжном магазине "Абракнигабра" что на улице Желябова, 38

пройдёт встреча с Юрием Норштейном - известным художником, режиссёром, создателем мультфильмов "Ёжик в тумане", "Чебурашка", "38 попугаев", "Варежка" и другие.

Как сообщили организаторы, формат встречи будет предполагать рассказ гостя о своём творчестве, сопровождаемый визуальным рядом, а также свободное общение.

На встрече можно будет задать вопросы Юрию Борисовичу, купить книги и получить автограф великого мультипликатора.

Вход свободный.