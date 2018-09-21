2018-09-21T14:44:03+03:00
Общество

Врачам скорой помощи в Тверской области в следующем году повысят зарплату

В правительстве региона обсудили финансирование отраслей здравоохранения
Виктория ЖУКОВА
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На эти цели в следующем году выделено более 153 млн рублей. Фото: архив "КП"На эти цели в следующем году выделено более 153 млн рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области планируется повысить зарплаты врачам «скорой». Средства на это будут выделены в 2019 году в рамках государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы. Госпрограмма и стратегия развития здравоохранения обсуждались на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени об областном бюджете.

Проработать вопрос повышения зарплаты врачам "скорой" поручил Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области 10 июля. На эти цели в следующем году выделено более 153 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году средства направят на приобретение лекарственных препаратов, укрепление материально-технической базы учреждений, проведение капремонта в детских больницах и поликлиниках, а также на закупку оборудования.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках адресной инвестиционной программы заложены средства на строительство Детской областной клинической больницы в Твери.

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