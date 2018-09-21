2018-09-21T14:15:35+03:00
Здоровье

Некачественные фрукты обнаружили в гипермаркетах Твери

В цитрусах специалисты нашли щитовку
Виктория ЖУКОВА
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В цитрусах специалисты нашли щитовкуВ цитрусах специалисты нашли щитовкуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери проверили фрукты, которые продаются в гипермаркетах. Исследовали образцы карантинных объектов специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ».

Не все фрукты прошли проверку. Например, в образцах грейпфрутов и апельсинов из Южной Африки и лимонов из Аргентины была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе китайских нектаринов специалисты выявили калифорнийскую щитовку.

Исследования фруктов проводилось в соответствии с заявкой Управления Россельхознадзора по Тверской области в рамках государственного задания на текущий год.

Все полученные данные были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

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