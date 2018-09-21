Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу после экзамена в Тверской области

21 Сент. 13:39 2018-09-21T13:39:35+03:00

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Школьница почувствовала себя плохо во время экзамена в Тверской области.

Девочка должна была пересдавать ОГЭ в школе в Конаково. Она перенервничала и, придя на занятие, почувствовала себя плохо. Ей вызвали «скорую». Врачи отметили у ребенка обморочное состояние.

При опросе и осмотре обнаружилось, что ребенок на нервной почве перестал есть и пить, при этом посещая школу. Также у девочки отмечается подавленное состояние.

В результате в тяжёлом состоянии школьницу доставили в больницу. Девочку сопровождала ее мама.

О происшествии сообщают медики в своей группе в социальной сети.