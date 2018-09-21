2018-09-21T13:06:28+03:00
Общество

Праздник урожая "Осенины" отметят в Твери

Организаторы приглашают всех желающих
Виктория ЖУКОВА
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В этом году выдался хороший урожайВ этом году выдался хороший урожайФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в поселке Сахарово пройдет праздник урожая «Осенины». Мероприятие приурочено к восьмилетию Тверского станичного казачьего общества и шестилетие Конно-трюковой группы «Альфа».

Праздник урожая будут отмечать с 10:00 за учебным корпусом Тверской сельскохозяйственной академии. В рамках праздника состоится ярмарка урожая и саженцев плодово-ягодных культур, а также выставка оружия.

Построение и торжественная часть праздника запланирована на 11:00. После этого перед гостями выступит Конно-трюковая группа «Альфа» и пройдет концерт солистов и творческих коллективов.

Кроме того, участники праздника смогут прокатиться на лошадях и попробовать полевую кухню.

Организатором мероприятия стало Тверское станичное казачье общество.

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