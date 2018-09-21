Праздник урожая "Осенины" отметят в Твери
В Твери в поселке Сахарово пройдет праздник урожая «Осенины». Мероприятие приурочено к восьмилетию Тверского станичного казачьего общества и шестилетие Конно-трюковой группы «Альфа».
Праздник урожая будут отмечать с 10:00 за учебным корпусом Тверской сельскохозяйственной академии. В рамках праздника состоится ярмарка урожая и саженцев плодово-ягодных культур, а также выставка оружия.
Построение и торжественная часть праздника запланирована на 11:00. После этого перед гостями выступит Конно-трюковая группа «Альфа» и пройдет концерт солистов и творческих коллективов.
Кроме того, участники праздника смогут прокатиться на лошадях и попробовать полевую кухню.
Организатором мероприятия стало Тверское станичное казачье общество.