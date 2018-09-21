2018-09-21T12:44:44+03:00
Общество

Рабочие из Тверской области пожаловались в прокуратуры на редкие зарплаты

Теперь люди получают деньги два раза в месяц
Альберт БОЙКОВ
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Теперь сотрудникам предприятия выдают деньги два раза в месяц Фото: REUTERSТеперь сотрудникам предприятия выдают деньги два раза в месяц Фото: REUTERS
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Прокуратура Оленинского района по обращению местной жительницы обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности МУП «Городское хозяйство».

Согласно закону зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца, однако 15 сотрудников предприятия видели деньги только раз в месяц. В адрес руководителя было внесено представление, в котором его потребовали устранить нарушения. В итоге, он последовал букве закона.

Кроме того, в отношении МУП «Городское хозяйство» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, юридическое лицо признали виновным в правонарушении и объявили предупреждение. Постановление еще не вступило в законную силу.

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