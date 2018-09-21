2018-09-21T12:35:48+03:00
Происшествия

В колонию отправится мужчина, который попытался заколоть своего знакомого в Тверской области

Потерпевший выжил
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина осужден на три года. Фото: архив "КП"Мужчина осужден на три года. Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Ржевском городском суде назначили наказание мужчине, который ударил своего знакомого.

В середине июня два приятеля шли вечером недалеко от железнодорожных путей. Мужчины поругались, тогда один из них схватил колото-режущий предмет и ударил им приятеля в грудь.

Позже медики диагностировали у пострадавшего проникающее в правую плевральную полость колото-резаное ранение грудной клетки с гемопневмотороксом. Травма, по мнению экспертов, была опасной для жизни.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства. В итоге мужчина получил наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима.

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