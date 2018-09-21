В колонию отправится мужчина, который попытался заколоть своего знакомого в Тверской области

21 Сент. 12:35 2018-09-21T12:35:48+03:00

Мужчина осужден на три года. Фото: архив "КП"

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В Тверской области в Ржевском городском суде назначили наказание мужчине, который ударил своего знакомого.

В середине июня два приятеля шли вечером недалеко от железнодорожных путей. Мужчины поругались, тогда один из них схватил колото-режущий предмет и ударил им приятеля в грудь.

Позже медики диагностировали у пострадавшего проникающее в правую плевральную полость колото-резаное ранение грудной клетки с гемопневмотороксом. Травма, по мнению экспертов, была опасной для жизни.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства. В итоге мужчина получил наказание в виде трех лет исправительной колонии общего режима.