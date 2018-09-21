2018-09-21T12:06:14+03:00
Общество

Многодетная семья не может построить дом в Тверской области из-за отсутствия дороги

В дело вмешалась прокуратура
Альберт БОЙКОВ
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Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в дело Фото: Алексей КОСОРУКОВСотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в дело Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Многодетная семья проживающая в Весьегонском районе Тверской области никак не может построить дом из-за отсутствия подъезда к земельному участку.

Чтобы решить свою проблему, заявители обратились к сотрудникам прокуратуры, которые в свою очередь подали в суд иск. В нем представители гособвинителя выдвинули требование обязать органы местного самоуправления построить дорогу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, их требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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