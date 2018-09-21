Суд назначил наказание водителю, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Твери
В Твери вынесли приговор мужчине, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником аварии.
Установлено, что в апреле этого года 44-летний мужчина ехал по улице Туполева. На участке автодороги в районе дома № 24 по Сахаровскому шоссе водитель не заметил несовершеннолетнего пешехода.
Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы. Водитель сам отвез ребенка в больницу и частично возместил причинённый ущерб за лечение.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина получил наказанеи в виде ограничения свободы на один год. Также он выплатил пострадавшей 188 400 рублей.
Приговор вступил в законную силу.