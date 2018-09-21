2018-09-21T12:02:18+03:00
Общество

Суд назначил наказание водителю, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Твери

Девочка получила тяжёлые травмы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Приговор вступил в законную силу. Фото: архив "КП"Приговор вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Твери вынесли приговор мужчине, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником аварии.

Установлено, что в апреле этого года 44-летний мужчина ехал по улице Туполева. На участке автодороги в районе дома № 24 по Сахаровскому шоссе водитель не заметил несовершеннолетнего пешехода.

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы. Водитель сам отвез ребенка в больницу и частично возместил причинённый ущерб за лечение.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина получил наказанеи в виде ограничения свободы на один год. Также он выплатил пострадавшей 188 400 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области