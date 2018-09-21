2018-09-21T11:43:52+03:00
Общество

Традиционный "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

Профилактическое мероприятие продлится три дня
Альберт БОЙКОВ
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Дорожные полицейские вновь запускают "Контроль трезвости"Дорожные полицейские вновь запускают "Контроль трезвости"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 21 сентября, управление ГИБДД по Тверской области вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Дорожные полицейские в очередной раз будут искать любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Традиционное мероприятие завершится 23 сентября.

Попавшись в руки силовиков впервые, автомобилист расстанется с правами и выплатит 30 тысяч рублей штрафа, однако за повторное нарушение последует более серьезное наказание. Автомобилист под "мухой" на два года может отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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