Троллейбусы перестанут ходить в Заволжский район Твери

21 Сент. 11:38 2018-09-21T11:38:39+03:00

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Троллейбусы перестанут ходить в Заволжский район. Причём затруднение в движении испытают не только троллейбусы. По Волжскому проезду на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской из-за аварийных работ на теплотрассе проезд для всех видов транспорта будет закрыт с 23:30 сегодня, 21 сентября и до 17:00 понедельника 24 сентября.

Троллейбусы, объехать аварийный участок не смогут, поэтому их движение в Заволжье будет полностью прекращено. Маршрут троллейбуса №3 (улица Левитана – завод "Центросвар") изменится на следующий: "улица Левитана – первая Городская больница". Троллейбус №4 (завод "Центросвар" – микрорайон "Чайка") будет ходить от микрорайона "Чайка" до первой Городской больницы.