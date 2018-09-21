2018-09-21T11:16:12+03:00
Общество

66 спасателей тушили условный пожар в здании сельхозакадемии в Твери

В поселке Сахарово прошло пожарно-тактическое учение
Виктория ЖУКОВА
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В ТГСХА прошло пожарно-тактическое учение. Фото: УМЧС России по Тверской областиВ ТГСХА прошло пожарно-тактическое учение. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери в технологическом корпусе № 7 Тверской государственной сельскохозяйственной академии прошло пожарно-тактическое учение. Мероприятие провели сотрудники МЧС России по Тверской области в рамках ежегодного Месячника безопасности.

По замыслу учений загорелся кабинет на третьем этаже из-за короткого замыкания электропроводки. После оповещения спецслужб в здании включились системы оповещения и открылись турникеты на главном входе. Была организована эвакуация через запасные выходы.

После того, как сработала пожарная сигнализация, 448 студентов и работников академии покинули помещения согласно плану эвакуации.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, прибыв на место, пожарно-спасательные отделения оценили обстановку и провели боевое развёртывание. Группа газодымозащитной службы обследовала все помещения. С третьего этажа с помощью автолестницы была эвакуирована женщина.

Поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены. Условный пожар тушили 66 человек при помощи 18 единиц техники.

С третьего этажа с помощью автолестницы была эвакуирована женщина. Фото: УМЧС России по Тверской области

С третьего этажа с помощью автолестницы была эвакуирована женщина. Фото: УМЧС России по Тверской области

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