Движение по Бурашевскому шоссе будет перекрыто в связи с работами «Тверь Водоканала»
На время производства работ движение транспорта будет перекрыто на участке между улицами Летное поле и Вологодской (по картам 2ГИС). Движение транспорта будет перекрыто с 9.00 21 сентября до 20.00 26 сентября.
Временная схема движения согласована с ГИБДД. Она предполагает объезд ремонтируемого участка по параллельной Бурашевскому шоссе улице Взлетной. При движении в город водители должны будут повернуть налево на улицу Летное поле, при движении из города – направо на Вологодскую. Автомобилисты могут также использовать для объезда улицы Луговая и Линейная.
В ходе ремонтных работ 90-метровый аварийный участок водопровода диаметром 315 мм будет заменен. Вместо металлической трубы будет проложена пластиковая, которая не образует отложений и имеет большой срок службы. Это повысит надежность водоснабжения и благоприятно скажется на качестве воды.
За счет большой подготовительной работы перекладку планируется выполнить в максимально короткие сроки. Восстановлением дорожного полотна займется подрядная организация МУП «ЖЭК».