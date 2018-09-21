На две недели перекроют улицу Медниковскую в Твери
Специалисты будут прокладывать трубы к строящемуся дому
Улицы для движения закрывают на две неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери на две недели перекроют улицу Медниковскую в Центральном районе. Соответствующее распоряжение выпустила администрация города.
Ограничение связано с производством работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации к строящемуся жилому дому № 35.
Движение и парковка всех транспортных средств будет перекрыта от дома №35 по улице Медниковской до Татарского переулка с 8:00 26 сентября до 23:00 10 октября.
Водителям рекомендуют быть бдительными и заранее продумать пути объезда данной территории.