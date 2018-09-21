2018-09-21T09:46:01+03:00
Происшествия

34-летний мужчина незаконно выбурил 30 кубометров леса в Тверской области

За это ему грозит до семи лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Тверской областиУщерб составил порядка 200 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Андреапольском районе Тверской области сотрудница местного лесничества сообщила полицейским о незаконной рубке деревьев. В лесу рядом с деревней Костюшино выбурили 30 кубометров деревьев различных пород на сумму более 212 тысяч рублей.

Стражи правопорядка обследовали территорию и обнаружили бензопилу, а также следы транспортного средства, по которым был наметен путь отхода предполагаемого преступника.

-Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель Андреаполя, - сообщает пресс-слжуба УМВД России по Тверской области.

По факту «Незаконной рубки лесных насаждений» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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