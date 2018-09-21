Программу "Активный возраст" в Тверской области продлили еще на три года

21 Сент. 09:13 2018-09-21T09:13:44+03:00

В этом году в рамках программы были реализованы запланированные проекты

Изменить размер текста: A A

В Твери 20 сентября подвели итоги реализации социально-значимого проекта «Активный возраст».

Правительство Тверской области оказало проекту грантовую поддержку в размере 1,2 млн рублей. Средства были направлены на проведение мероприятий, связанных с повышением активности пожилых людей или вовлечением представителей старшего поколения в патриотическую работу с молодежью.

Например, в регионе был реализован проект «Память поколений», в ходе которого ветераны встречались с молодежью в муниципальных образованиях Тверской области. А в рамках проекта «Ветеранского подворья» прошли мастер-классы и ярмарки-выставки.

На следующий год запланирован региональный конкурс среди пенсионеров, которые увлекаются садоводством и огородничеством. Планируется, что региональная программа «Активный возраст» будет действовать до 2021 года.