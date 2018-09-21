2018-09-21T08:42:43+03:00
Общество

Доехать на велосипеде до работы предлагают жителям Тверской области

21 сентября проходить ежегодная акция "На работу на велосипеде!"
Виктория ЖУКОВА
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21 сентября проходить ежегодная акция "На работу на велосипеде!"21 сентября проходить ежегодная акция "На работу на велосипеде!"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тверская область присоединяется к ежегодной всероссийской акции "На работу на велосипеде!". 21 сентября гражданам предлагают отказаться от автомобилей или общественного транспорта и добраться до работы, например, на велосипеде.

Основная цель акции – приобщить жителей к здоровому образу жизни, а также привлечь внимание общественности к вопросам сохранения экологии в городах и улучшить транспортную доступность.

В прошлом году в акции "На работу на велосипеде!" приняли участие более 200 компаний из 35 субъектов РФ. До работы на велосипеде решили добраться более одного миллиона человек.

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