На шесть дней перекрыли движение транспорта на Бурашевском шоссе в Твери

21 Сент. 08:15 2018-09-21T08:16:12+03:00

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В Твери на Бурашевском шоссе ограничено движение транспорта. Перекрыт участок между улицами Летное поле и Вологодской с 9:00 21 сентября до 20:00 26 сентября.

К ремонтным работам на участке приступают специалисты "Тверь Водоканала". Возле дома №62 планируется заменить часть водопровода. Перекрытие необходимо, потому что трубы проходят под Бурашевским шоссе.

Объехать участок можно будет по временным знакам дорожного движения. Временная схема движения согласована с ГИБДД.

При движении в город автовладельцы должны будут повернуть налево на улицу Летное поле, при движении из города – направо на Вологодскую. Водители могут использовать для объезда улицы Взлетную, Луговую или Линейную.