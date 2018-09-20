2018-09-20T19:44:19+03:00
Здоровье

Частицы металломагнитной примеси обнаружили в манке из больницы Тверской области

Пациентам давали некачественную кашу
Виктория ЖУКОВА
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Манка оказалась с "сюрпризом". Фото: архив "КП"Манка оказалась с "сюрпризом". Фото: архив "КП"
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В Тверской области был проведен пищевой мониторинг. Специалисты в лаборатории исследовали манку, пробы который были отобраны в одной из районных больниц Верхневолжья.

В крупе были обнаружены частицы металломагнитной примеси. Такие «добавки» недопустимы в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022-97. Манка поступила в Тверской регион из Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Тверская МВЛ».

Полученные специалистами результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

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