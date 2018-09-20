II Тверской туристский форум начнется 27 сентября в Твери

20 Сент. 18:43 2018-09-20T18:43:01+03:00

В этом году в рамках форума будут работать несколько тематических секций

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В Твери пройдет II Тверской туристский форум. Мероприятие состоится 27 сентября, во Всемирный день туризма. Участники форума, которыми станут руководители отелей, туроператоры, сотрудники музеев и экскурсоводы, обсудят вопросы развития туристического потенциала региона.

-В прошлом году мероприятие объединило около 120 человек и зарекомендовало себя как профессиональная площадка для открытого диалога власти, бизнеса и экспертов туристической отрасли, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году в рамках форума будут работать несколько тематических секций. Каждая секция будет посвящена отельному бизнесу.Также участкам представят успешные проекты в туристической отрасли.

Планируется, что участники мероприятия обменяются успешным опытом создания объектов туристического показа и смогут повысить качество предоставляемых услуг.