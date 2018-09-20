2018-09-20T18:43:01+03:00
Общество

II Тверской туристский форум начнется 27 сентября в Твери

Его участники обсудят вопросы развития туристического потенциала региона
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В этом году в рамках форума будут работать несколько тематических секцийВ этом году в рамках форума будут работать несколько тематических секций
Изменить размер текста:

В Твери пройдет II Тверской туристский форум. Мероприятие состоится 27 сентября, во Всемирный день туризма. Участники форума, которыми станут руководители отелей, туроператоры, сотрудники музеев и экскурсоводы, обсудят вопросы развития туристического потенциала региона.

-В прошлом году мероприятие объединило около 120 человек и зарекомендовало себя как профессиональная площадка для открытого диалога власти, бизнеса и экспертов туристической отрасли, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году в рамках форума будут работать несколько тематических секций. Каждая секция будет посвящена отельному бизнесу.Также участкам представят успешные проекты в туристической отрасли.

Планируется, что участники мероприятия обменяются успешным опытом создания объектов туристического показа и смогут повысить качество предоставляемых услуг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области