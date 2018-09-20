На принудительное лечение к психиатру отправили мужчину, который с топором кидался на автобус в Тверской области

20 Сент. 18:10 2018-09-20T18:10:16+03:00

В результате его действий никто не пострадал

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В Тверской области в Вышневолоцком городском суде было назначено наказание в отношении 53-летнего мужчины, которого совершил хулиганство.

В марте этого года обвиняемый напугал пассажиров общественного транспорта в Вышнем Волочке. Он стал кидаться на автобус с топором. Нарушителей разбил боковое пассажирское окно и воткнул топор в лобовое стекло. В результате его действий никто не пострадал, поэтому произошедшее расценивалось, как грубое нарушение общественного порядка.

Как сообщает пресс-служба суда, наказание мужчине было назначено с учетом его психического состояния. Суд обязал его пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.