На принудительное лечение к психиатру отправили мужчину, который с топором кидался на автобус в Тверской области
В Тверской области в Вышневолоцком городском суде было назначено наказание в отношении 53-летнего мужчины, которого совершил хулиганство.
В марте этого года обвиняемый напугал пассажиров общественного транспорта в Вышнем Волочке. Он стал кидаться на автобус с топором. Нарушителей разбил боковое пассажирское окно и воткнул топор в лобовое стекло. В результате его действий никто не пострадал, поэтому произошедшее расценивалось, как грубое нарушение общественного порядка.
Как сообщает пресс-служба суда, наказание мужчине было назначено с учетом его психического состояния. Суд обязал его пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.