2018-09-20T17:44:34+03:00
Общество

В Твери стартует проходить общегородская школа КВН

Заявлено 15 комнад
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Школьники будут играть в КВНШкольники будут играть в КВН
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Завтра, в пятницу 21 сентября, и на выходных 22 и 23 сентября в Твери будет проходить общегородская школа КВН. Заявлено 15 команд.

В первый день состоится торжественное открытие в средней школе №34 . Также участников школы КВН ждет "Диалог на равных" с участниками команды "Плюшки имени Ярослава Гашека" (вице-чемпионы Высшей лиги КВН), игровая программа, направленная на выявление творческих способностей участников Школы КВН. На всем протяжении с каждой командой рядом будет находиться профессиональный наставник, который всегда подскажет и поможет своим подопечным.

Закончится школа КВН учебной игрой.

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