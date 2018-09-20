Ролик о опасности экстремизма снятый в Тверской области вошёл в тройку лучших на Всероссийском фестивале

20 Сент. 17:33 2018-09-20T17:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа студентов Торжокского педагогического колледжа имени Бадюлина заняла третье место на Всероссийском фестивале социальных видеороликов "Я против экстремизма!".

Авторы ролика: Анастасия Мельник, Артем Морозов, Ринат Сайфулин и выпускник Торжокского колледжа Михаил Тимофеев под руководством преподавателей Ольги Соколовой и Ольги Парфеновой.

Работы на фестиваль поступили из разных регионов России, так что конкуренция была серьёзная.

Победители заочного интернет-конкурса видеоматериалов определялись путем онлайн-голосования, которое проводилось с 17 по 29 августа. Первое и второе места заняли команды из Астраханской области и Санкт-Петербурга.