В Твери стартовали работы по строительству Аллеи Славы микрорайоне Мамулино

20 Сент. 17:24 2018-09-20T17:24:08+03:00

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В микрорайоне "Мамулино" начинаются работы по строительству и благоустройству Аллеи Славы. На этот проект запланировано 37,7 миллиона рублей, из них 1,6 миллиона из бюджета муниципалитета, 36 миллионов выделяет область.

Уже известен подрядчик "СВС-ГРУПП".

На территории Аллеи Славы планируется сделать дорожки для катания на роликах, поставить две детские и одну спортивную площадки, парковое освещение, установить малые архитектурные формы, газоны и ограждение. Закончить все работы подрядчик должен к концу ноября.