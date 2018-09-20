2018-09-20T17:24:08+03:00
Общество

В Твери стартовали работы по строительству Аллеи Славы микрорайоне Мамулино

Завершить должны к концу ноября
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Работы начались осеньюРаботы начались осенью
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В микрорайоне "Мамулино" начинаются работы по строительству и благоустройству Аллеи Славы. На этот проект запланировано 37,7 миллиона рублей, из них 1,6 миллиона из бюджета муниципалитета, 36 миллионов выделяет область.

Уже известен подрядчик "СВС-ГРУПП".

На территории Аллеи Славы планируется сделать дорожки для катания на роликах, поставить две детские и одну спортивную площадки, парковое освещение, установить малые архитектурные формы, газоны и ограждение. Закончить все работы подрядчик должен к концу ноября.

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