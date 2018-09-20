2018-09-20T17:21:42+03:00
Здоровье

За полгода мобильная бригада врачей осмотрела свыше 8000 пациентов в разных районах Тверской области

Сегодня прием проходил в больнице Ржевского района
Виктория ЖУКОВА
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Рейды врачей позволят значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи на местах. Фото: архив "КП"Рейды врачей позволят значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи на местах. Фото: архив "КП"
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В районных больницах Тверской области принимают врачи из областного центра. Эндокринолог и гастроэнтеролог сегодня, 20 сентября, осматривали взрослое население на базе Ржевской ЦРБ.

Всего в сентябре в планах работы мобильной медицинской бригады посещение девяти районов Тверской области: Кесовогорского, Западнодвинского, Лесного, Бежецкого, Рамешковского, Бологовского, Ржевского, Краснохолмского и Сонковского.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в сентябре в районы поедут кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог, отоларинголог и гастроэнтеролог.

В первом полугодии текущего года врачи бригады совершили более 100 выездов и осмотрели свыше 8000 пациентов в разных районах области. Также передвижное оборудование позволило провести диагностику более 1500 человек.

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