2018-09-20T16:01:24+03:00
Общество

В цехах колонии Тверской области осваивают пошив новых краг

Для осужденных создано 93 рабочих места
Виктория ЖУКОВА
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Осужденные изготавливают краги. Фото: УФСИН России по Тверской областиОсужденные изготавливают краги. Фото: УФСИН России по Тверской области
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В исправительной колонии Тверской области расширяется производство.

В цехах ИК-7 УФСИН России по Тверской области изготавливают металлические заборы, ограждения, лавки, скамейки, дровницы, парковые урны, а также подставки для цветов, каминные наборы, теплицы, профнастил. Осужденные шьют спецодежду, постельное белье, полотенца.

В прошлом году был освоен пошив спилковых перчаток. Краги являются элементом защитной спецодежды. Они изготавливаются из среднего слоя кожи, прошедшего специальную обработку. Краги защищают руки мастера при сварочных и других работах, требующих высокие температуры.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, для пошива краг в ИК-7 было установлено все необходимое оборудование и создано 93 рабочих места. В первую очередь работу получают те осуждённые, которые имею непогашенные судебные иски или выплачивают алименты.

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