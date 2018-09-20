2018-09-20T15:19:31+03:00
Общество

Женщина задолжала алиментов на полмиллиона рублей в Тверской области

Мать по решению суда обязана платить средства на содержание дочери
Виктория ЖУКОВА
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В результате с женщины взыскано 300 тысяч рублей. Фото: архив "КП"В результате с женщины взыскано 300 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области мать просрочила крупную сумму по уплате алиментов на содержание ребенка.

Прокуратура Весьегонского района установила, что женщина по решению суда обязана платить алименты. Однако мать уклонялась от выполнения возложенной на неё судом обязанности. В общей сумме женщина не выплатила более 530 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в связи с нарушениями норм семейного законодательства прокурор обратился к мировому судье с исковым заявлением о взыскании с матери ребенка неустойки.

В результате с женщины взыскано 300 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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