2018-09-20T14:40:35+03:00
Общество

Сотрудники аварийно-спасательной службы посетили "Школу юных спасателей" в Тверской области

С детьми провели познавательные занятия
Виктория ЖУКОВА
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на занятиях со специалистами было 148 человек. Фото: УМЧС России по Тверской областина занятиях со специалистами было 148 человек. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области сотрудники аварийно-спасательной службы посетили мероприятие «Школа юных спасателей». Соревнования проходили в деревне Рязаново Калининского района.

Спасатели провели занятия с командами от школ Калининского района на нескольких точках. Например, детям показали оснащение аварийно-спасательных машин, что использует отряд поисково-спасательных работ на воде и отряд специальных взрывных работ.

Кроме того, детей научили правильно оказывать первую медицинскую помощью пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, на занятиях со специалистами было 148 человек.

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