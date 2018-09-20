В Тверской области пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала

20 Сент. 14:04 2018-09-20T14:04:01+03:00

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В Тверской области разыскивают Бахвалову Анну Гавриловну 1948 года рождения. Женщина 17 сентября ушла в лес за грибами. Шла она вдоль железнодорожной линии от Осташкова в сторону станции «122 км». О поисках сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

Ростом женщина 165 сантиметров, имеет плотное телосложение и короткие седые волосы.

В день пропажи была одета в удлиненную темно-синюю ветровку, резиновые сапоги и темные спортивные штаны. На голову надела черную бейсболку.

С собой пенсионерка взяла белое пластмассовое ведро и ключи.

Волонтеры просят всех, кому известна информация о пропавшей, сообщить ее по телефонам: 8 (920) 165-08-85; 8 (915) 722-55-66 или 102.