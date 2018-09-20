Пьяный водитель в Тверской области сбил велосипедистку, которая везла на заднем багажнике ребенка

20 Сент. 13:21 2018-09-20T13:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области 48-летний водитель сбил пожилую велосипедистку.

Авария произошла в поселке Жарковский на улице Октябрьская. Мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-11193 в состоянии алкогольного опьянения. Возле дома № 62 он не заметил велосипедистку и сбил ее. На заднем багажнике велосипеда пенсионерка везла 10-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, женщина скончалась в машине скорой помощи от полученных травм в результате аварии. Девочку медики с травмами доставили в больницу.