2018-09-20T13:21:10+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Тверской области сбил велосипедистку, которая везла на заднем багажнике ребенка

Женщина погибла
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Велосипедистка погибла. Фото: архив "КП"Велосипедистка погибла. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области 48-летний водитель сбил пожилую велосипедистку.

Авария произошла в поселке Жарковский на улице Октябрьская. Мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-11193 в состоянии алкогольного опьянения. Возле дома № 62 он не заметил велосипедистку и сбил ее. На заднем багажнике велосипеда пенсионерка везла 10-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, женщина скончалась в машине скорой помощи от полученных травм в результате аварии. Девочку медики с травмами доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области