Семейная пара организовала наркопритон в своей квартире в Тверской области
Тверские полицейские получили информацию о том, что на улице Луначарского в Торжке действует наркопритон. При проверке эти сведения подтвердились.
Данная квартира принадлежит семейной паре, которая за наркотики предоставляла жилплощадь наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.
Когда стражи правопорядка пришли в квартиру, там помимо хозяев находились еще несколько человек. И владельцы квартиры, и их гости были в состоянии наркотического опьянения. Все граждане неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Полицейские изъяли одноразовые шприцы и средства для употребления наркотиков, а также упаковки от лекарственных препаратов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.