Семейная пара организовала наркопритон в своей квартире в Тверской области

20 Сент. 12:41 2018-09-20T12:41:57+03:00

Когда стражи правопорядка пришли в квартиру, там помимо хозяев находились еще несколько человек. Фото: УМВД России по Тверской области

За это им грозит до шести лет колонии

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Тверские полицейские получили информацию о том, что на улице Луначарского в Торжке действует наркопритон. При проверке эти сведения подтвердились.

Данная квартира принадлежит семейной паре, которая за наркотики предоставляла жилплощадь наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

Когда стражи правопорядка пришли в квартиру, там помимо хозяев находились еще несколько человек. И владельцы квартиры, и их гости были в состоянии наркотического опьянения. Все граждане неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские изъяли одноразовые шприцы и средства для употребления наркотиков, а также упаковки от лекарственных препаратов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.