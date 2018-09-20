39-летний мужчина похитил у пенсионера две лодки и рыболовные принадлежности в Тверской области

20 Сент. 11:42 2018-09-20T11:42:30+03:00

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79-летний житель Твери обратился в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району с заявлением о краже. У пенсионера из дачного дома, который находится в садовом товариществе «Ручеек», похитили две надувные лодки и рыболовные принадлежности. Ущерб для хозяина составил 45 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские обследовали прилегающую территорию, опросили потерпевшего и свидетелей. Оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый 39-летний житель деревни Малышево.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина сознался в содеянном. Часть похищенного он уже продал, а вырученные деньги потратил. Оставшееся имущество было возвращено владельцу.

За кражу мужчине грозит до шести лет колонии. Полицейские поместили его в изолятор временного содержания.