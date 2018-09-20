Лесовоз вылетел в кювет в Тверской области
Водитель большегруза оказался в больнице
Водитель грузовика попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 19 сентября, на 25 км автомобильной дороги Еремково – Тупики, проходящей через Удомельский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза. Авария случилась в 15:10.
Полицейские выяснили, что 34-летний водитель большегруза не смог удержать многотононную машину на дороге и вылетел в правый по ходу движения кювет. Без травм к сожалению не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водителя пришлось госпитализировать.