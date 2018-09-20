2018-09-20T14:33:00+03:00
Происшествия

Лесовоз вылетел в кювет в Тверской области

Водитель большегруза оказался в больнице
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Водитель грузовика попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель грузовика попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В среду, 19 сентября, на 25 км автомобильной дороги Еремково – Тупики, проходящей через Удомельский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза. Авария случилась в 15:10.

Полицейские выяснили, что 34-летний водитель большегруза не смог удержать многотононную машину на дороге и вылетел в правый по ходу движения кювет. Без травм к сожалению не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водителя пришлось госпитализировать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области