2018-09-20T11:16:48+03:00
Происшествия

Молодой водитель отечественной легковушки попал в ДТП в Тверской области

Мужчина не справился с управлением и оказался в кювете
Альберт БОЙКОВ
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В результате ДТП мужчина оказался в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ результате ДТП мужчина оказался в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 19 сентября, на 3 км автомобильной дороги ГородняРедкино – Стариково, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 06:30.

Установлено, что 24-летний водитель "ВАЗа-21120" двигаясь по мокрому асфальту превысил безопасную скорость движения, и не справившись с управление вылетел на автомобиле в кювет. К

ак сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

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