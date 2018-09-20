Молодой водитель отечественной легковушки попал в ДТП в Тверской области

20 Сент. 11:16 2018-09-20T11:16:48+03:00

В результате ДТП мужчина оказался в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Мужчина не справился с управлением и оказался в кювете

Изменить размер текста: A A

В среду, 19 сентября, на 3 км автомобильной дороги Городня – Редкино – Стариково, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было 06:30.

Установлено, что 24-летний водитель "ВАЗа-21120" двигаясь по мокрому асфальту превысил безопасную скорость движения, и не справившись с управление вылетел на автомобиле в кювет. К

ак сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.