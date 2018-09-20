2018-09-20T10:51:44+03:00
Общество

Иностранцы сдавали в Твери фиктивные экзамены

Организации-нарушителю придется закрыться
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Тверской области обнаружила нарушения в деятельности организации ООО МЦ «Саатов», которая предоставляет иностранцам услуги по комплексной сдаче экзаменов.

Так, жители зарубежья должны были продемонстрировать уровень владения русским языком, подтвердить знания касающиеся истории нашей страны, а также поведать об основах законодательства. На деле все оказалось не так. Выяснилось, что экзаменационная комиссия в принципе не создается, как не проводятся и сами экзамены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в целях пресечения незаконной деятельности организации в суд было направлено соответствующее исковое заявление, где оно было рассмотрено и удовлетворено. Решение служителей Фемиды уже вступило в законную силу.

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