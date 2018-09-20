Следователи СК проверяют информацию об обрушении части фасада жилого дома в центре Твери
Камни задели припаркованный автомобиль
В деле разбираются следователи СК. Фото: архив "КП"
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В Твери следователи СК проверяют информацию о падении фрагментов фасада крыши жилого дома. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Вечером 19 сентября на улице Новоторжской в Твери частично обрушился фасад дома №5. Упали кирпичи с высоты пятого этажа на козырек подъезда со стороны двора. Массивные капки задели припаркованные у дома машины. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.