Требования пожарной безопасности были нарушены в санатории в Тверской области

20 Сент. 10:09 2018-09-20T10:09:10+03:00

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Прокуратора Пеновского района Тверской области обнаружила нарушения требований пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием людей. Проверка проходила в санатории «Исток», в который приезжают отдохнуть жители, в том числе и дети.

В учреждении не было достаточного количества средств пожаротушения, а в столовой отсутствовал план эвакуации. Также не нашли специалисты средств индивидуальной защиты и пожарных щитов, а система пожарной сигнализации не отвечала предъявляемым требованиям.

Кроме того, в санатории не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. А именно отсутствовал проект зон санитарной охраны и ограждение первого пояса зоны артезианской скважины. Также два работника не прошли медицинское обследование.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлено исковое заявление, согласно которому все нарушения должны быть устранены.

Напомним, что в двух торговых центрах Твери также нашли нарушения пожарной безопасности.