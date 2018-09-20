Гараж вместе с автомобилем сгорел в Тверской области

20 Сент. 09:37 2018-09-20T09:37:45+03:00

В гараже стоял автомобиль. Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Тверской области загорелся гараж, внутри которого стоял автомобиль. Пожар произошел в 4:33 20 сентября на улице Крестьянская в Оленино.

По сигналу на место происшествия выехали шесть огнеборцев отделения пожарно-спасательной части №43.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь полностью уничтожил гараж и припаркованный в нем автомобиль «Hyundai Santa Fe» 2014 года выпуска.

О локализации пожара спасатели сообщили в 04:48, а полную ликвидации объявили в 07:10. Предположительная причина возгорания – поджог.