2018-09-20T11:01:21+03:00
Общество

Новый асфальт на придомовых территориях в Твери проверяют на соответствие нормативам

На некоторых объектах проведение ремонта осложняется
Виктория ЖУКОВА
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Ремонтные работы во дворах продолжаются. Фото: администрация ТвериРемонтные работы во дворах продолжаются. Фото: администрация Твери
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В Твери продолжаются ремонтные работы на придомовых территориях. 19 сентября была проведена проверка качества выполненных работ во дворе домов № 23 и 25 по Студенческому переулку. Исследования образцов асфальта показали, что покрытие соответствует нормативам.

А вот на некоторых объектах проведение ремонта осложняется. Например, во дворе дома №10 по улице Коробкова осталось положить асфальт на маленькой участке. Сложность в том, что под дорогой расположены тепловые сети. Поэтому было принято решение с помощью бетонной плиты перекрыть трубы. Только после этого подрядная организация завершит асфальтирование.

Как сообщают в администрации Твери, ремонтные работы завершаются по адресу: улица Паши Савельевой, 52. А во дворе домов №№9,11,13 по улице Республиканской осталось только положить асфальт.

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