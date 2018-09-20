Новый асфальт на придомовых территориях в Твери проверяют на соответствие нормативам

20 Сент. 09:33 2018-09-20T11:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери продолжаются ремонтные работы на придомовых территориях. 19 сентября была проведена проверка качества выполненных работ во дворе домов № 23 и 25 по Студенческому переулку. Исследования образцов асфальта показали, что покрытие соответствует нормативам.

А вот на некоторых объектах проведение ремонта осложняется. Например, во дворе дома №10 по улице Коробкова осталось положить асфальт на маленькой участке. Сложность в том, что под дорогой расположены тепловые сети. Поэтому было принято решение с помощью бетонной плиты перекрыть трубы. Только после этого подрядная организация завершит асфальтирование.

Как сообщают в администрации Твери, ремонтные работы завершаются по адресу: улица Паши Савельевой, 52. А во дворе домов №№9,11,13 по улице Республиканской осталось только положить асфальт.