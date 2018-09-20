Газ на заправках в Тверской области в августе подорожал на 10,5%

20 Сент. 08:46 2018-09-20T08:46:49+03:00

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Данные об изменении цен в Тверской области на рынке автомобильного топлива в августе опубликовал Тверьстат.

Согласно исследованию больше всего в регионе подорожал газ. С начала августа он стал дороже на 10,5%, а с начала года на 30%. Газ на заправках сейчас можно купить в среднем за 23 рубля 21 копейку. Получается, что топливо в месяц в среднем дорожало на 3 рубля.

Цены на бензин в августе не изменились. Тверьстат отмечает, что в среднем в регионе бензин марки АИ-92 стоит 41 рубль 10 копеек, АИ-95 – 44 рубля 8 копеек, АИ-98 – 47 почти 48 рублей и дизельное топливо продается по цене 43 рубля 60 копеек за литр.

С начало года бензин подорожал на 7,2-8,6% в зависимости от марки.