2018-09-20T12:54:48+03:00
Происшествия

Мужчина без определенного места жительства арестован по подозрению в убийстве своего собутыльника в Твери

Злоумышленник до смерти забил знакомого и спрятал тело на стройке
Виктория ЖУКОВА
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Следователи СК продолжают устанавливать подробности произошедшего.Следователи СК продолжают устанавливать подробности произошедшего.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери следователи СК расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

14 сентября у дома по улице Гончаровой в Твери было обнаружено тело 49-летнего мужчины без определенного места жительства. Погиб мужчина от телесных повреждений в виде переломов ребер и скуловой кости. Также на теле были гнилостные изменения, которые свидетельствуют о давности наступления смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемый был задержан. Он рассказал, что в августе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своим знакомым. Во время ссоры мужчина стал бить своего противника руками и ногами по телу и голове. Мужчина от этого скончался. Подозреваемый оттащил тело к строящемуся дому и накрыл его простыней.

На основании ходатайства следователя суд принял решение взять подозреваемого под стражу.

Следователи СК продолжают устанавливать подробности произошедшего.

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