Мужчина без определенного места жительства арестован по подозрению в убийстве своего собутыльника в Твери

20 Сент. 08:10 2018-09-20T12:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери следователи СК расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

14 сентября у дома по улице Гончаровой в Твери было обнаружено тело 49-летнего мужчины без определенного места жительства. Погиб мужчина от телесных повреждений в виде переломов ребер и скуловой кости. Также на теле были гнилостные изменения, которые свидетельствуют о давности наступления смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемый был задержан. Он рассказал, что в августе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своим знакомым. Во время ссоры мужчина стал бить своего противника руками и ногами по телу и голове. Мужчина от этого скончался. Подозреваемый оттащил тело к строящемуся дому и накрыл его простыней.

На основании ходатайства следователя суд принял решение взять подозреваемого под стражу.

Следователи СК продолжают устанавливать подробности произошедшего.